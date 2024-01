CA DEMENAGE LE SPLENDID St Quentin, 14 mars 2024, St Quentin.

Le chorégraphe Nabil Ouelhadj poursuit sa réflexion sur la création artistique aux frontières des arts urbains et de l’esthétique contemporaine d’univers variés.Ça déménage ! est un déménagement chorégraphique, où le jeu et le plaisir laissent place à l’imprévu, à l’expérimentation d’une danse hip-hop autour d’un trampoline qui devient un souffle et une contrainte au mouvement dansé, et qui amène sur scène une variation instable, « moovante » et vivante sur toile. Une danse urbaine dynamique, spontanée et poétique qui s’affranchit de toute considération esthétique stéréotypée, qui s’engage et transcende.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

LE SPLENDID BD LEON BLUM 02100 St Quentin 02