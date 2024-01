WHAT WILL HAVE BEEN LE SPLENDID St Quentin Catégorie d’Évènement: ST QUENTIN WHAT WILL HAVE BEEN LE SPLENDID St Quentin, 14 février 2024, St Quentin. La compagnie de cirque australienne Circa célèbre les possibilités expressives du corps humain à son extrême. What will have been est un cirque époustouflant de maîtrise, d’équilibres osés, d’acrobaties impeccablement synchronisées, de numéros de corde lisse stupéfiants. C’est un exercice de sobriété et de dépouillement qui emprunte à la danse contemporaine. C’est une performance qui met en scène des corps dans des positions que l’on aurait pensées impossibles : des corps vivants et habités, avec un souffle et des humeurs. C’est intensément dramatique, deux hommes et une femme se cherchent, se trouvent parfois, se manquent aussi. Quelque chose se tisse entre eux, vit et palpite à mesure que les corps et les regards se croisent. Sans un mot, des mondes entiers se racontent.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00 Réservez votre billet ici LE SPLENDID BD LEON BLUM 02100 St Quentin 02 Détails Catégorie d’Évènement: ST QUENTIN Autres Code postal 02100 Lieu LE SPLENDID Adresse BD LEON BLUM Ville St Quentin Departement 02 Lieu Ville LE SPLENDID St Quentin Latitude 49.840963 Longitude 3.291308 latitude longitude 49.840963;3.291308

