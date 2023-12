LES SAISONS LE SPLENDID St Quentin, 4 février 2024, St Quentin.

Pour sa nouvelle création, Thierry Malandain réunit au sein d’un même programme les Quatre saisons de Vivaldi et les Quatre saisons composées par Giovanni Antonio Guido. Réunir ces deux compositions au sein d’un même programme s’avère un pari audacieux car en dehors du fait d’être contemporaines et de célébrer la nature, elles sont bien différentes. Cette création du chorégraphe biarrot sera aussi passionnante à suivre quand on connait son scrupule à respecter l’intégrité d’une partition et la musicalité revendiquée de son écriture. Avec Les Saisons, Thierry Malandain poursuit avec cohérence le sillon creusé avec ses derniers ballets autour des rapports de l’Humanité avec le Vivant et la Nature.Membre de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France et auteur de plus de 80 chorégraphies, il continue de créer un répertoire cohérent, profondément lié au Ballet, et où la priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 16:00

LE SPLENDID BD LEON BLUM 02100 St Quentin