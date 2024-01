RK LE SPLENDID Lille, 26 septembre 2024, Lille.

RK, c’est une trajectoire unique dans le rap français. Un gamin passionné qui sort son premier album à 16 ans et se retrouve quelques mois plus tard au top des charts.L’équation de RK c’est cinq ans de carrière, des centaines de milliers d’albums vendus, une Cigale à 16 ans, un Olympia à 17, un Zénith à 21. 4 ans plus tard, celui que l’on a vu grandir s’impose comme une jeune figure du rap français, et annonce pour 2024 une tournée et un Zénith de Paris, le 11 octobre 2024 ! RK sera le 26 septembre 2024 au Splendid de Lille, n’attendez plus pour prendre vos places !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-09-26 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59