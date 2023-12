LYNSHOW SPECTACLES LE ROK – ESPACE FILATURE Panazol, 17 mai 2024, Panazol.

Bienvenue dans cette revue fascinante ! Le chanteur Cyril Lyns et ses danseuses vous feront voyager avec un spectacle féerique digne des plus grands cabarets : plumes, strass, paillettes, l’indémodable french cancan, sans oublier une touche d’humour. Les chorégraphies et les costumes donneront à cette soirée de gala une dimension particulière et offriront au public un spectacle inoubliable !Gratuit jusqu’à 16 ans inclusreservations places gratuites : reservations@mairie-panazol.fr

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

LE ROK – ESPACE FILATURE Avenue du Président Vincent Auri 87350 Panazol