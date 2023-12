ELOIZ LE SPLENDID Lille, 10 avril 2024, Lille.

Originaire de la région lilloise, Eloïz est une artiste singulière : engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales et la défense des droits des femmes, elle devient gendarme. Parallèlement, elle écrit ses premières chansons, dont « Hey Bro », évoquant l’absence de son demi-frère, qu’elle n’a pas pu voir pendant les premières années de sa vie. Le titre aux sonorités pop folk, sorti en mars 2023 sur le label Jo&Co, rencontre un succès fulgurant et se propage rapidement sur les ondes radios françaises, mais aussi au Canada, en Belgique et en Suisse. Il atteint le top 3 des titres les plus diffusés en radio en France et plusieurs millions de streams en quelques semaines.Eloïz a la volonté d’aller encore plus loin et décide de sortir son premier EP éponyme, composé de 5 titres, dans lequel elle évoque des sujets personnels qui ont marqué sa vie. L’EP, disponible le 13 octobre 2023, comprend des titres qu’elle a écrits et composés elle-même – « Hey Bro », « Hypersensible » et « Sans toi » – mais aussi des collaborations avec notamment Les Frangines sur le titre « Toujours là » ainsi que Corson & Tristan Salvati sur le puissant et fédérateur « Plus de place pour ta peine ».

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59