RSKO LE SPLENDID Lille, 24 février 2024, Lille.

Profondément solaire et inspirant, Rsko est sur le point de marquer son époque. Pleinement productif en 2022, cette année s’avère être un véritable tournant dans la carrière du jeune artiste.En juin 2020, il sort son Porsche, le premier titre à dépasser le million de vues sur la toile. Un peu moins d’un an plus tard, en mars 2021, c’est au tour de Sal histoire de devenir viral. Avec plus de 4 millions de vues à son compteur, le morceau est un véritable succès pour Rsko : sa côte de popularité explose.Serein avant tout, sa productivité et son état d’esprit deviennent alors ses plus grandes forces. Sa reconnaissance envers le quartier qui l’a vu grandir et la mélodie qui ne l’a jamais quittée l’inspirent pour le thème de son album : LMDB (La Mélodie Des Banlieues), sorti le 8 juillet 2022.Retrouvez-le au Splendid le 24 février 2023 à 20h pour un concert exceptionnel.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59