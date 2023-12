VARNISH LA PISCINE LE SPLENDID Lille, 14 février 2024, Lille.

Le concert est annulé, remboursement des billetsÉcouter la musique de Varnish La Piscine pour la première fois n’est jamais une expérienceanodine. Ou en tout cas, pas quelque chose d’habituel. Une fois appuyé sur le bouton play,un mélange à la fois improbable en apparences et paradoxalement cohérent s’offre à celuiqui pose son oreille sur la musique du producteur. Mélodies enjouées synthétiques, douceurchaloupée de la bossa nova, percussions explosives tirées de la trap américaine, mélancoliedes vieilles musiques de film… La musique de Varnish La Piscine, autant exigeantequ’accessible, n’est définitivement pas comme les autres. C’est même tout ce qui fait laforce et la singularité de ce producteur/rappeur/chanteur suisse reconnu par ceux qui saventcomme faisant partie des meilleurs, et dont le monde du rap suit chaque mouvement depuisqu’il évolue en solo depuis six années maintenant.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59