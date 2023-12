THE SISTERS OF MERCY LE SPLENDID Lille, 24 janvier 2024, Lille.

Le groupe mythique The Sisters of Mercy est de retour sur scène le XX.Il n’y aura pas d’excuses pour les fans de rock.Tous vous diront la même chose, un concert de The Sisters of Mercy est un moment mémorable, une expérience unique. Les titres “First and Last and Always », « Temple of Love », « Lucretia My Reflection », etc. ont fait de The Sisters of Mercy un groupe iconique.Le leader charismatique, Andrew Eldrich, toujours volontairement provocateur, aux textes souvent cyniques, est aujourd’hui considéré avec son groupe comme l’un des créateurs et piliers de la musique rock. The Sisters of Mercy est un groupe à ne pas rater, non seulement pour les fans mais également pour tous ceux qui veulent accéder à un morceau d’histoire du rock.

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59