ÁSGEIR • Lundi 27 Novembre 2023 • Le Splendid, Lille Le Splendid Lille, 27 novembre 2023, Lille.

À seulement 20 ans, Ásgeir a sorti le premier album le plus rapidement vendu de l’histoire de l’Islande, « Dýrð í dauðaþögn » / « In The Silence ». L’album est composé de 10 titres de folk à la recherche de l’âme, avec des paroles écrites par son père, Einar Georg Einarsson, un professeur d’école et poète à la retraite. Lauréat de l’album de l’année 2012 aux Icelandic Music Awards, il s’est vendu à un tel nombre d’exemplaires que l’on estime qu’un dixième de la population islandaise le possède. Lorsque les sons élégiaques de la réédition de l’album en 2014, intitulée « In The Silence », ont fini de se répandre dans le top 40 au Royaume-Uni, en France, au Japon, en Australie, au Danemark et ailleurs, la célébrité d’Asgeir est devenue véritablement internationale. La réédition comprend des paroles traduites par le célèbre musicien John Grant. Des concerts à guichets fermés dans le monde entier s’annoncent, notamment deux concerts à guichets fermés à l’Opéra de Sydney en janvier 2015. En 2017, Ásgeir est revenu avec un album électronique audacieux, Afterglow, équilibrant de manière ambitieuse les nuances électroniques glacées de Bon Iver, James Blake et Anohni avec des influences soul, R&B et même gospel provenant de différentes époques et de différents lieux. En février 2020 est sorti le troisième album d’Ásgeir, « Bury The Moon » – ou « Sátt », pour donner au disque son titre islandais -, une expérience parfois douloureuse, douloureusement personnelle, avec des nuances de l’isolement sans fin qu’Ásgeir s’est imposé dans une maison d’été isolée pendant l’hiver en Islande, où il a écrit l’album avec seulement sa guitare, un petit clavier et une installation d’enregistrement simple. L’album a reçu des critiques élogieuses dans le monde entier, y compris 4 étoiles dans Mojo. En 2021, Ásgeir sort un EP intimiste et dépouillé intitulé « The Sky is Painted Gray Today », qui marque en quelque sorte un retour aux racines profondes de l’artiste. En 2022, Ásgeir sort son quatrième album, Time on my hands.

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Le Splendid,

1 Pl. du Mont de Terre,

59800 Lille

