CAPLETON & THE PROPHECY BAND LE SPLENDID Lille Catégorie d’Évènement: Lille CAPLETON & THE PROPHECY BAND LE SPLENDID Lille, 3 novembre 2023, Lille. CAPLETON & THE PROPHECY BAND LE SPLENDID a lieu à la date du 2023-11-03 à 20:00:00.

Tarif : 29 à 29 euros. King Shango est de retour ! La légende du reggae-dancehall CAPLETON revient pour une tournée européenne et sera à Lille Le Splendid vendredi 3 novembre 2023.Il sera bien sûr accompagné du Prophecy Band pour un show toujours aussi énergique et plein de bonnes vibes et vibrations ! Réservez votre billet ici – métro ligne 1 et descendre à la station Fives . – métro ligne 2 station et descendre à la station Fort de Mons , puis prendre le bus 44 et descendre à l’arrêt Mont de terre . Bus n°7 (arrêt Mont de Terre) Bus n°10 (arrêt Mont de Terre) Bus n°44 (arrêt Mont de Terre) Depuis le périphérique, prendre la sortie Lille/Hellemmes. LE SPLENDID

1 Place du Mont de Terre Lille 59000 http://www.capletonmusic.com/ Réservez votre billet ici Détails Catégorie d'Évènement: Lille Autres Lieu LE SPLENDID Adresse 1 Place du Mont de Terre Ville Lille

