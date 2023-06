Rise of the Northstar • Le Splendid, Lille Le Splendid Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Rise of the Northstar • Le Splendid, Lille
Vendredi 20 octobre, 20h00
Le Splendid
RISE OF THE NORTHSTAR
VENDREDI 20 OCTOBRE 2023
LE SPLENDID, LILLE – 20H
→ Tarif : 29,80€

Assis / Debout – Placement Libre

Places assises non garanties → RISE OF THE NORTHSTAR

Les patrons du metal crossover français sont enfin de retour !

Rise Of The Northstar reviennent plus déterminés que jamais avec un nouvel album « Showdown » disponible le 7 avril 2023 chez Atomic Fire.

Un nouvel opus ultra créatif intégrant à la perfection tous les éléments qui font le succès de la formation : Des grooves démentiels mêlés à des riffs puissants habillés par le flow désormais bien connu de Vithia, sublimés par les solos épiques d’Eva-B le tout enveloppé dans leur univers manga shonen japonais unique.

Après avoir fait le tour du monde à plusieurs reprises, ROTN se produira avec un tout nouveau show explosif qui dévastera les scènes de toutes les grandes villes et festivals européens en 2023. → Billetterie :

MEV jeudi 26/01 à 11h sur agauchedelalune.tickandyou.com et dans tous les points de vente habituels → Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com → Le Splendid :

1 Place du Mont de Terre

Le Splendid
1 Place du Mont de Terre
59800 Lille

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

