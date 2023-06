Niska • 20 + 21 Septembre 2023 • Le Splendid, Lille Le Splendid Lille, 20 septembre 2023, Lille.

Niska • 20 + 21 Septembre 2023 • Le Splendid, Lille 20 et 21 septembre Le Splendid

Il est venu dans l’inconnu, il repartira inoubliable. Aujourd’hui, Niska est dans la tête de millions de personnes grâce à un rap qui ne laisse plus personne indifférent. En France, mais pas que : en quelques années, le rappeur de l’Essonne s’est imposé comme l’un des plus flamboyants porte-drapeaux de la musique francophone en dehors des frontières hexagonales. Et c’est tout sauf un hasard, tellement l’impertinence de Niska déroute tout autant qu’elle fascine : chacun de ses tubes est une piqûre d’adrénaline dont on ne se peut passer. Une invitation à danser, un hymne émancipatoire qui libère les corps et pousse au lâcher-prise. Le parfait mélange des sonorités africaines qui inspirent la pop d’aujourd’hui et de la vivacité du rap français. « Je suis le symbole de ce que le rap est devenu : une musique décomplexée, qui touche tout le monde. ».

Après avoir s’être produit dans un Accor Arena complet le 16 novembre dernier, Niska a sorti « Le Monde est Méchant V2 », une réédition de son dernier projet qui est déjà certifiée disque d’Or. En même temps, Niska en a profité pour dépasser la barre du million d’albums vendus en carrière.

Niska est le symbole d’une France multiple et fière, leader d’une culture qui a réussie à se faire accepter à la grande échelle, son dernier projet nous donne une nouvelle occasion de le célébrer comme tel.

→ Billetterie : 20/09/2023 : https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1965-niska.html

21/09/2023 : https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1966-niska.html

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Le Splendid :

1 Place du Mont de Terre

59800 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T20:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

2023-09-21T20:00:00+02:00 – 2023-09-21T23:00:00+02:00

Concert Musique