SOULFLY • Mercredi 5 Juillet 2023 • Le Splendid, Lille Le Splendid Lille, 5 juillet 2023, Lille.

Parmi les musiciens les plus prolifiques de l’histoire du death metal brésilien et international, Max Cavalera a cofondé Nailbomb, Cavalera Conspiracy, Go Ahead And Die et Killer Be Killed, publiant album après album sous le regard enthousiaste des critiques et des fans. Néanmoins, aucun projet ne s’identifie autant à Max que Soulfly, dont le premier album éponyme est arrivé avec une détermination inégalés.

Leur dernier album Totem, sorti en août 2022 et produit par Max aux côtés d’Arthur Rizk (Code Orange, Ghostemane, Outer Heaven), a bénéficié d’apparitions de John Powers (Eternal Champion), Chris Ulsh (Power Trip) et John Tardy (Obituary). Il déborde d’innovation avec des morceaux comme Ritual et Archangel, et des clins d’œil au groove lourd et impitoyable de Primitive, Prophecy et Dark Ages.

Près de 25 ans après les débuts du groupe, les bangers essentiels de Soulfly comme » Jumpdafuckup « , » Back to the Primitive « , » Downstroy « , » Eye for an Eye « , » Ritual » et » Dead Behind the Eyes » sont toujours joué en live tout comme les classiques de Cavalera » Roots Bloody Roots « , » Refuse / Resist « , » Territory » et » Dead Embryonic Cells « . Débordant de faim et d’énergie forgées par plus de trois décennies de heavy metal, Totem est une entrée brutale, vibrante, extrême et édifiante dans le canon Soulfly.

Les hymnes sauvages de Soulfly poussent leur musique à ses limites tout en jouant avec nuances et de dissonances. Comme tous les héros musicaux novateurs, Max crée des hymnes pour le peuple. Soulfly est une célébration de la famille et de l’héritage. Lorsque Max Cavalera joue avec ses guitares à quatre cordes, cela libère toujours les âmes.

→ Billetterie : https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1976-soulfly.html et dans tous les points de ventes habituels

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Le Splendid :

1 Place du Mont de Terre

59800 Lille

Le Splendid 1 Place du Mont de Terre Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1976-soulfly.html »}, {« link »: « mailto:reservation@tickandyou.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T20:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:00:00+02:00

