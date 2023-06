XAVIER RUDD • Mercredi 28 juin 2023 • Le Splendid, Lille Le Splendid Lille, 28 juin 2023, Lille.

XAVIER RUDD • Mercredi 28 juin 2023 • Le Splendid, Lille Mercredi 28 juin, 20h00 Le Splendid

XAVIER RUDD

MERCREDI 28 JUIN 2023

LE SPLENDID, LILLE

20H00

→ Tarif – Placement libre debout : 29,80€

XAVIER RUDD

Aujourd’hui reconnu pour être un génie des instruments et auteur/compositeur de talent, l’Australien Xavier Rudd s’est découvert dès son plus âge une attirance particulière pour le rock et le folk, mais surtout pour la musique traditionnelle aborigène.

Depuis son premier album To Let, paru en 2002, le natif de Torquay est devenu une des figures emblématiques de la scène folk australienne, écumant au fil des années les festivals locaux mais aussi américains, où il a su trouver son public. Deux ans plus tard, il a confirmé son succès avec son second opus Solace, classé parmi le top 20 des meilleures ventes du pays.

Après la pandémie, Xavier a travaillé sur son dixième album, où il a pu expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux sons. Jan Juc Joon, sorti l’année dernière, s’est définitivement placé sous le signe du rêve : « La vie a été compliquée pour tout le monde ces dernières années et maintenant plus que jamais, on mérite de pouvoir rêver plus grand. Les nuages gris commencent à se dissiper et quand on sera sorti de tout ça, je souhaiterai être présent avec ma musique. »

Un état d’esprit qui a séduit puisque le second single Stoney Creek a cumulé plus de 3 millions de streams à travers le monde.

→ Billetterie : https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1918-xavier… et dans tous les points de vente habituels.

→ Informations groupes et PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Le Splendid :

1 Pl. du Mont de Terre, 59800 Lille

Le Splendid 1 Place du Mont de Terre Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/root/1918-xavier-rudd.html?adtoken=7f687698aed75f9e6a88f5846083cc7c&ad=adminTickAndYou&id_employee=2 »}] [{« link »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/…/1918-xavier »}, {« link »: « mailto:reservation@tickandyou.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T23:00:00+02:00

2023-06-28T20:00:00+02:00 – 2023-06-28T23:00:00+02:00

Lille Région Hauts-de-France