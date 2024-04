Le spectacle Monsieur le curé fait sa crise Noyon, dimanche 30 juin 2024.

Dimanche 30 juin à 17h00 à la cathédrale Notre Dame de Noyon

Synopsis

L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… Quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque…et disparaît.

C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce un questionnement de fond quel est le cœur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?

“Monsieur le Curé fait sa crise, le spectacle” est une adaptation du roman best-seller éponyme écrit par Jean Mercier, publié en 2016. Cette histoire interpelle avec humour les personnes investies de près ou de loin dans la vie d’une paroisse.

Une fable passionnante, drôle et qui fait du bien, où on rit, où on se retrouve, où on éveille subtilement les consciences sur les réalités de la vie d’un prêtre en paroisse.

Réservations www.premierepartiemusic.com

Le jeudi de 10h à 12h au presbytère, 3 place du Parvis à Noyon

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, à l’office de tourisme, place Bertrand Labarre , 60400 Noyon 1515 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 17:00:00

fin : 2024-06-30

Place du Parvis

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France

