LE SPECTACLE MAURICETTE Fay-de-Bretagne, jeudi 27 juin 2024.

LE SPECTACLE MAURICETTE Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Spectacle son et lumière « Mauricette »

L’Association Mauricette prépare son spectacle nocturne Mauricette, l’insoumise de la poche de St Nazaire . 1939-1945.

La grande prairie de la Morissais à Fay-de-Bretagne se prépare les bénévoles sont actifs pour vous accueillir sur les gradins plus confortables et équipés de dossiers, les 3600m2 de décors sont en cours de réinstallation, le site est en cours de nettoyage… et depuis début février les acteurs, les 150 figurants et musiciens, et tous les bénévoles sur divers aspects techniques sont en pleine période répétition pour vous offrir un spectacle de qualité concocté par Claude Lumineau, metteur en scène.

L’histoire de Mauricette est celle d’une jeune infirmière pendant la Poche de Saint-Nazaire, d’août 1944 à mai 1945 9 mois très difficiles pour les empochés coupés du monde. Mauricette s’engage dans la Résistance pour aider les habitants.

Les dates de représentation 27-28-29 juin et 1-2-4-5-6 juillet 2024

Réservation sur www.associationmauricette.com

07 86 21 33 84 ou 07 73 76 36 74 (lundi et jeudi 18h-20h)

et permanences samedis 10h-11h30 à la médiathèque de Fay à partir du 1er avril

dimanches 10h30-12h à la Minothèque de Bouvron- à partir du 1er avril EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27

fin : 2024-07-06

La Morissais

Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire boncadeaumauricette@gmail.com

L’événement LE SPECTACLE MAURICETTE Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2024-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire