Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne « Le spectacle des Frères Troubouch » – Vélo, cirque absurde et acrobaties! Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

« Le spectacle des Frères Troubouch » – Vélo, cirque absurde et acrobaties! Saint-Étienne, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Étienne. « Le spectacle des Frères Troubouch » – Vélo, cirque absurde et acrobaties! 2021-06-27 – 2021-06-27 Parking des Ursules Parking des Ursules – Place des Ursules

Saint-Étienne Loire EUR Vélo, cirque absurde et acrobaties!

Belgique. Tout public. Durée : 1h

-

Armés d’un barbecue, d’un vélo, d’une bascule et d’un micro, Les Frères Troubouch, remontés comme jamais, vous donnent tout ! lalaverie.association@gmail.com +33 7 85 57 53 15 Vélo, cirque absurde et acrobaties!

Belgique. Tout public. Durée : 1h

-

Armés d’un barbecue, d’un vélo, d’une bascule et d’un micro, Les Frères Troubouch, remontés comme jamais, vous donnent tout !

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Parking des Ursules Parking des Ursules - Place des Ursules Ville Saint-Étienne lieuville 45.43552#4.38678