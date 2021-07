Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice, Savoie Le Spectacle de l’Edelweiss Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Le Spectacle de l’Edelweiss Bourg-Saint-Maurice, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bourg-Saint-Maurice. Le Spectacle de l’Edelweiss 2021-07-11 – 2021-07-11 Place de l’Hôtel de Ville Place Marcel Gaimard

Bourg-Saint-Maurice Savoie En attendant 2022 de retrouver les Fêtes de l’Edelweiss sous son format traditionnel, un spectacle sera mis en place. 4 groupes vous présenteront danses et musiques folkloriques. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Place de l'Hôtel de Ville Place Marcel Gaimard Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville 45.61849#6.76948