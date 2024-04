Le spartiate olympique le spartiate Odomez, lundi 19 août 2024.

Le spartiate olympique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 19 – 23 août le spartiate 20 euros

Début : 2024-08-19T09:30:00+02:00 – 2024-08-19T17:00:00+02:00

Fin : 2024-08-23T09:30:00+02:00 – 2024-08-23T17:00:00+02:00

La Maison de Quartier propose à Bruille St Amand (59), le gite du spartiate est situé en lisière de forêt de St Amand, du 19 au 23 Août 2024 pendant 5 jours et 4 nuitées pour 7 jeunes âgés de 10 à 11 ans rentrant dans la passerelle 11/12 ans en septembre

Pour ce séjour, nous avons opté pour un nouveau format, les jeunes partiront pour le gite à vélo et utiliseront ce mode de transport pour les déplacements sur place. Le choix des activités lors du séjour a été fait de manière collective lors de réunions de préparation. ( randonnée vélo, course d’orientation, natation, accrobranche, équitation )

Parallèlement, les jeunes seront des acteurs à part entière de la vie quotidienne du séjour.

le spartiate 1 Rue des Chorettes, 59199 Bruille-Saint-Amand Odomez 59970 Nord Hauts-de-France