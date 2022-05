Le Soute Exposition #2 Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Le Soute Exposition #2 Vichy, 25 mai 2022, Vichy. Le Soute Exposition #2 Le Soute 46 boulevard Gambetta Vichy

2022-05-25 – 2022-06-05

Vichy Allier Le Soute revient pour sa 2ème exposition en compagnie de Repy One, Topaz, cofee et Rino.

Vernissage le 25 mai à 19h avec un show case de la compagnie Supreme Legacy lesoute.uac@gmail.com +33 6 77 99 41 38 https://www.le-soute.fr/ Le Soute 46 boulevard Gambetta Vichy

