2022-10-01 21:15:00 – 2023-02-18

Bouches-du-Rhone EUR 16 16 Une explosion sous-marine d’origine inconnue déstabilise le climat en Europe de l’Ouest…



Peu après, un homme vêtu d’une combinaison de plongée de sous-marinier est retrouvé échoué sur une plage des Landes (comme par hasard).

Au CHU de Dax (cherchez sur une carte), une médecin urgentiste et son infirmier (Sylvie et Gaëtan, pour vous servir), sont au chevet de cet homme plongé dans le coma. Devant l’afflux constant de blessés, Sylvie envisage de le débrancher pour libérer un lit.



Va alors se mettre en place un débat entre Sylvie (la raisonnable) et Gaëtan (l’empathique) pour accorder un sursis de 48h au blessé.

48h pendant lesquelles les deux soignants vont tenter de retracer ce qui lui est arrivé.

48h pendant lesquelles il devra se battre pour sortir de son coma.

http://www.theatreantidote.fr/

