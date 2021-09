Saint-Nazaire Sous-marin espadon Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Le sous-marin Espadon pour tous Sous-marin espadon Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vous ne pouvez accéder au sous-marin ? Un dispositif spécifique de partage avec vos accompagnants vous permet d’être en relation avec eux pendant tout leur parcours et de vivre la visite en 360° depuis le quai en toute sécurité.

Gratuit pour le week-end des Journées du Patrimoine. Réservation fortement conseillée. Durée 50 min.

Mise en place du dispositif publics empêches Sous-marin espadon Avenue de la Forme-Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:50:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:50:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:50:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:50:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:50:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:50:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:50:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:50:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:50:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:50:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:50:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:50:00

