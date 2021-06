« LE SOUPER » PIÈCE DE THÉÂTRE PAR LA CIE BANDE DE SAUVAGES AU CHÂTEAU DE LA BERRIÈRE À DIVATTE SUR LOIRE LE 11 JUILLET Divatte-sur-Loire, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Divatte-sur-Loire.

Divatte-sur-Loire

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique Divatte-sur-Loire

La Pièce : Paris, Juillet 1815. Deux hommes d’influence et d’orgueil se réunissent pour un souper à l’issue particulière: le sort de la France. Un moment improbable entre Fouché et Talleyrand, une joute verbale sur le pouvoir et les mille façons de se l’approprier pour une nécessaire alliance entredeux classes. Gouverner dans l’ombre, manipuler les puissants et terroriser les peuples; ainsi s’érigent leurs forces pour assujettir l’Histoire . Le vice s’appuyant sur le bras du crime décidant de la destinée d’un ays, ils sont l’élite sombre qui ne supporte pas l’idée des lumières. ///

Intentions théâtrales: Quel beau projet que de monter Le Souper de Jean-Claude Brisville, mais comment y apporter un regard neuf après tous les talents déployés par Claude Brasseur, Claude Rich et le metteur en scène Jean-Pierre Miquel en 1989. Faire un choix ne m’a pourtant pas été difficile, car à la lecture il m’est apparu évident. Le sentiment extrêmement fort que le texte et la situation sont d’hier, mais aussi d’aujourd’hui et très certainement de demain. Le parti pris d’intemporalité souligne l’actualité du propos. J’ai volontairement situé dans un futur approximatif cette rencontre entre deux Machiavel. Le décor, les accessoires, les costumes ainsi que les maquillages marqués habillent le souper probable. On navigue dans un univers à la Enki Bilal mélangé à la famille des Atréides dans Dune. Seule la quête du pouvoir motive les deux protagonistes, même pas l’enrichissement qui n’est qu’accessoire. Gouverner dans l’ombre, manipuler les puissants et enfin écraser et terroriser les peuples, font partie de leur arsenal stratégique afin d’assouvir leurs prétentieux egos surdimensionnés. Le vice s’appuyant sur le bras du crime décidant de la destinée d’un pays, ils sont l’élite sombre qui ne supporte pas l’idée des lumières. ///Christophe Hamon, metteur en scène.

« Le Souper » pièce de théâtre par cie Bande de Sauvages au château de la Berrière à Divatte sur Loire à partir de 15h30

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-chateau-de-la-berriere/evenements/le-souper-4-juillet-2021

