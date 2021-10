Le Souper – Julia Perazzini / Cie Devon Le Carreau du Temple, 17 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h30 à 20h40

Le jeudi 18 novembre 2021

de 19h30 à 20h40

payant

Artiste d’exception aux multiples talents, Julia Perazzini imagine dans « Le Souper » un dialogue avec son frère décédé, transformant notre peur commune de la mort en puissance d’activation du vivant.





En partenariat avec le Centre culturel suisse à Paris

Comédienne, performeuse, ventriloque, transformiste d’exception, Julia Perazzini imagine un dialogue avec son frère décédé. L’artiste invoque et désamorce sa propre peur de la mort pour l’offrir en miroir aux spectateurs et, une fois n’est pas coutume, l’envisager comme une puissance d’activation du vivant.

En conversant avec l’absent, Julia Perazzini élabore une déroutante alchimie entre souffle, corps et voix, qui réveille notre relation avec l’invisible, l’irrationnel, donne la parole aux recoins endeuillés ou figés de nous-mêmes. Elle méduse l’étrangeté, voire la légitimité, de la frontière entre ce qui est dit « absent » et dit « présent ». Pouvons-nous transgresser les règles des possibles connexions entre les êtres ? Il y va de la constitution d’un « nous ».

Elle n’a pas connu ce frère, disparu avant qu’elle ne naisse. C’est ainsi dans un grand vent de liberté formelle, mais avec pudeur et délicatesse, que l’artiste s’autorise à rêver que la vitalité de son frère pourrait réinsuffler de la vie là où les choses sont gelées, révélant ce terreau créatif et incorruptible de nos parties enfouies. Passé et présent, conscient et inconscient se cognent, laissant jaillir par étincelles les failles des mosaïques qui nous composent, tous ces petits « jeux » au sens mécanique qu’explore méticuleusement l’artiste. Sur une scène presque vide se livre un jeu qui flirte avec le « non-jeu », soulignant la finesse de l’écriture, et, surtout, la déconcertante performativité de Julia Perazzini. Une sublimation psycho-magique de nos angoisses.

▶ REVUE DE PRESSE

“Julia Perazzini, avec sa grande délicatesse, démontre qu’il est aussi possible de rire avec la mort” – Mouvement

“La pièce est étonnamment douce et légère, drôle aussi, sincère surtout. Il ne s’agit pas de faire tombe et encore moins mausolée, mais d’interroger sérieusement ce vide laissé et de le sublimer, en danse et en chant.” – Toutelaculture.com

▶ VIDEOBOX

En écho au spectacle, projection de Women and Smoke, California (1971-1972, 14min) de l’artiste Judy Chicago dans l’espace Videobox du mercredi 17 novembre au samedi 4 décembre 2021 en accès libre. Visite commentée les mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 à 18h30.

Durée : 1h10

Écriture, conception et jeu : Julia Perazzini | Musique live : Samuel Pajand | Lumière : Philippe Gladieux | Collaboration artistique et dramaturgie : Louis Bonard | Assistant scénographie : Vincent Deblue | Regard extérieur : Yves-Noël Genod | Costumes : Karine Dubois | Régie son : Felix Perdreau

Production : Cie Devon | Coproduction : Arsenic à Lausanne, Théâtre Saint-Gervais à Genève | Soutiens : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie romande, Pro Helvetia, Fondation Jan Michalski, Fondation Nestlé pour l’Art, Ernst Göhner Stiftung, Pour-cent culturel Migros, Fondation suisse des artistes interprètes SIS, Migros Vaud, CORODIS, Onda – Office national de diffusion artistique

© D.Thébert