LE SOUPER – FESTIVAL MOLIERE Pézenas, 10 juin 2021-10 juin 2021, Pézenas.

LE SOUPER – FESTIVAL MOLIERE 2021-06-10 21:00:00 21:00:00 – 2021-06-10

Pézenas 34120

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ?

Le 6 juillet 1815 au soir, les faiseurs de rois Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier souhaite une République, le second envisage le retour des Bourbons…

Suite au succès rencontré au Théâtre de Poche Montparnasse, puis à Avignon, William Mesguich (Talleyrand) et Daniel Mesguich (Fouché) incarnent de nouveau ce duel de haute volée, dans lequel la force de la langue de ce huis-clos, n’a d’égale que le cynisme et la fourberie politique. Avec en toile de fond, un climat insurrectionnel et le temps d’un souper pour trouver un destin politique à la France… Les deux comédiens servent un Souper exquis, face-à-face magistral.

Texte de Jean-Claude Brisville

Une production Miroir et Métaphore

Mise en scène : Daniel Mesguish et William Mesguich

Avec Daniel Mesguich et William Mesguich

#FESTIVALMOLIERE

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ?

Le 6 juillet 1815 au soir, les faiseurs de rois Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier souhaite une République, le second envisage le retour des Bourbons…

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ?

Le 6 juillet 1815 au soir, les faiseurs de rois Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier souhaite une République, le second envisage le retour des Bourbons…

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ?

Le 6 juillet 1815 au soir, les faiseurs de rois Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France. Si le premier souhaite une République, le second envisage le retour des Bourbons…

Suite au succès rencontré au Théâtre de Poche Montparnasse, puis à Avignon, William Mesguich (Talleyrand) et Daniel Mesguich (Fouché) incarnent de nouveau ce duel de haute volée, dans lequel la force de la langue de ce huis-clos, n’a d’égale que le cynisme et la fourberie politique. Avec en toile de fond, un climat insurrectionnel et le temps d’un souper pour trouver un destin politique à la France… Les deux comédiens servent un Souper exquis, face-à-face magistral.

Texte de Jean-Claude Brisville

Une production Miroir et Métaphore

Mise en scène : Daniel Mesguish et William Mesguich

Avec Daniel Mesguich et William Mesguich

#FESTIVALMOLIERE