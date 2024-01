Tournoi de belote le 26 janvier 2024 à 20H Le Soulié, vendredi 26 janvier 2024.

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 23:00:00

Salut Solarien.e.s et autres voisin.e.s, cette année 2024 démarre sur les chapeaux de roues avec le tout premier historique tournoi de belote du comité solarien.

Au programme, de la belote bien sûr, mais aussi des galettes, du vin chaud et des lots à gagner.

Nous programmerons également une initiation pour les personnes qui aimeraient apprendre à jouer, cela consistera en une ou deux tables séparées du tournoi pour que vous puissiez jouer et poser des questions au fur et à mesure de la partie.

Les inscriptions démarreront à 20h pour que les parties commencent à 20h30

Salle des Fêtes

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie contact@comitesolarien.fr



