Le soulèvement des faibles

Le soulèvement des faibles, 13 avril 2022, . Le soulèvement des faibles

2022-04-13 21:30:00 – 2022-04-13 10 10 Sofiane est assis, mais il se lève, peut-être pour s’allonger. Ou éventuellement l’inverse.

Prenez part au soulèvement des faibles, une célébration de nos faiblesses, qui font ce que nous sommes tous : des merdes, euh, non, des êtres humains.



Un spectacle drôle, plein d’autodérision, où chacun pourra se reconnaître, à moins que vous ne soyez milliardaire, auquel cas Sofiane est à la recherche d’un mécène pour accomplir son objectif de vie “Jouer aux jeux vidéos sans culpabiliser jusqu’à sa mort”. Un spectacle de Sofiane Mbarki : drôle, plein d’autodérision, où chacun pourra se reconnaître. Sofiane est assis, mais il se lève, peut-être pour s’allonger. Ou éventuellement l’inverse.

Prenez part au soulèvement des faibles, une célébration de nos faiblesses, qui font ce que nous sommes tous : des merdes, euh, non, des êtres humains.



Un spectacle drôle, plein d’autodérision, où chacun pourra se reconnaître, à moins que vous ne soyez milliardaire, auquel cas Sofiane est à la recherche d’un mécène pour accomplir son objectif de vie “Jouer aux jeux vidéos sans culpabiliser jusqu’à sa mort”. dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville