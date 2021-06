Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Le souffle venu de l’Est Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le souffle venu de l'Est Halle aux grains, 15 octobre 2021

Halle aux grains, le vendredi 15 octobre à 20:00

La Russie et l’Asie se rencontrent sous la baguette de Lio Kuokman. Originaire de Macao, le jeune chef révélé par le Concours Svetlanov a enthousiasmé l’orchestre l’an passé. Ce musicien né, également pianiste de haut niveau, nous entraîne dans un musée imaginaire, celui des tableaux russes de Moussorgski. De la Chine de Qigang Chen au romantisme de Mendelssohn, voyage en perspective… **Lio Kuokman** / Direction **Michael Barenboim** / Violon **CHEN** WU XING **MENDELSSOHN** CONCERTO POUR VIOLON N°2 EN MI MINEUR, OP. 64 **MOUSSORGSKI** TABLEAUX D’UNE EXPOSITION Chen, Mendelssohn, Moussorgski Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:00:00

