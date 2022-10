Le souffle léger du vivant 100 ECS Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le souffle léger du vivant 100 ECS, 3 novembre 2022, Paris. Du jeudi 03 novembre 2022 au jeudi 22 décembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 09h30 à 22h30

. gratuit

Comment définir le vivant ? Déceler dans l’immobilité de l’instant l’indice le plus ténu de ce qui est animé. Le différencier de ce qui est inanimé. Il y a quelques années, une jeune chercheuse japonaise en robotique a tenté de reproduire grâce à l’intelligence artificielle l’imperceptible trace du vivant. Elle est venue à Paris présenter ce robot un peu étrange. Une peluche informe était perchée en haut d’un socle sur la scène. Ce robot, sans membre qui le rapprocherait d’un mammifère, sans yeux qui pourrait accrocher le regard, ne faisait rien. Mais une émotion se dégageait du mouvement imperceptible de son enveloppe : il respirait. Avec la régularité irrégulière et fragile du vivant. C’est le sujet de l’exposition : la capacité de la photographie, dans son instantanéité, à saisir l’infime mouvement, la respiration la plus légère, la trace subtile et pourtant vivace. Il y aquelque chose de réjouissant à réaliser la présence du vivant. Quelque chose de rassurant aussi dans le lien qui s’établit entre soi et la pulsation minimale. C’est dans une immatérialité presqu’abstraite, dans une sobriété de moyen, que s’exprime le mieux le caractère essentiel de notre lien au vivant. 100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris Contact : 0146288094 accueil@100ecs.paris

Photographie de Nicolas Dhervillers

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu 100 ECS Adresse 100 rue de Charenton Ville Paris lieuville 100 ECS Paris Departement Paris

100 ECS Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le souffle léger du vivant 100 ECS 2022-11-03 was last modified: by Le souffle léger du vivant 100 ECS 100 ECS 3 novembre 2022 100 ecs Paris Paris

Paris Paris