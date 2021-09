Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte, Vendée LE SOUFFLE D’UN RÊVE – LA LUNE DANS LES PIEDS Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

LE SOUFFLE D’UN RÊVE – LA LUNE DANS LES PIEDS Fontenay-le-Comte, 12 janvier 2022, Fontenay-le-Comte. LE SOUFFLE D’UN RÊVE – LA LUNE DANS LES PIEDS 2022-01-12 19:00:00 – 2022-01-12 20:00:00 Théâtre Municipal 22 rue Rabelais

Fontenay-le-Comte Vendée dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Ville Fontenay-le-Comte lieuville 46.46751#-0.81089