LE SOUFFLE DU ROC Parné-sur-Roc, 8 mai 2022, Parné-sur-Roc.

LE SOUFFLE DU ROC Parné-sur-Roc

2022-05-08 – 2022-05-08

Parné-sur-Roc Mayenne Parné-sur-Roc

2 EUR L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Parné-sur-Roc, avec le soutien de l’association “Vaincre la Mucoviscidose”, organise une course de 10.5 Kms, une marche nordique, une course enfant de 3 Kms et des animations sportives.

Une seule boucle où vous allez découvrir Parné-sur-Roc qui ne vous laissera pas indifférent de par son esthétique et son ambiance apaisante. La jolie campagne mayennaise sera également présente pour vous apporter ce côté nature si agréable lors d’une course. Ce parcours est un mélange de patrimoine naturel et culturel. Le joli village atypique de Parné-sur-Roc va vous surprendre. Vous y trouverez une église romane des maisons pittoresques et une pisciculture reconnue. Vous découvrirez baskets aux pieds une cité fleurie avec de nombreuses ruelles escarpées. Le parcours va vous charmer, alors êtes-vous prêt à vous lancer ?

Course “Le souffle du roc”

+33 6 84 76 36 73 https://www.chronometrage.com/evenement/le-souffle-du-roc

L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Parné-sur-Roc, avec le soutien de l’association “Vaincre la Mucoviscidose”, organise une course de 10.5 Kms, une marche nordique, une course enfant de 3 Kms et des animations sportives.

Une seule boucle où vous allez découvrir Parné-sur-Roc qui ne vous laissera pas indifférent de par son esthétique et son ambiance apaisante. La jolie campagne mayennaise sera également présente pour vous apporter ce côté nature si agréable lors d’une course. Ce parcours est un mélange de patrimoine naturel et culturel. Le joli village atypique de Parné-sur-Roc va vous surprendre. Vous y trouverez une église romane des maisons pittoresques et une pisciculture reconnue. Vous découvrirez baskets aux pieds une cité fleurie avec de nombreuses ruelles escarpées. Le parcours va vous charmer, alors êtes-vous prêt à vous lancer ?

Parné-sur-Roc

dernière mise à jour : 2022-05-02 par