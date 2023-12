Formation à l’animation 2tonnes à Marcq-en-Baroeul Le Souffle du Nord Marcq-en-Barœul, 21 juin 2024 15:00, Marcq-en-Barœul.

Prérequis obligatoires :

Avoir participé à un atelier 2tonnes

Avoir participé à une plénière 2tonnes de présentation du projet de 30 minutes

2tonnes est un serious game durant lequel les participants tentent de limiter le changement climatique en simulant l’impact d’actions et en tentant d’atteindre les 2tonnes individuellement et pour la population française. Il s’anime sous la forme d’un atelier de 3h, grâce à un animateur/animatrice qui conduit l’atelier, facilite les échanges, et manipule la plateforme web qui permet la simulation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-21T17:00:00+02:00 – 2024-06-21T20:00:00+02:00

