Fresque des Nouveaux Récits à Marcq-en-Baroeul Le Souffle du Nord Marcq-en-Barœul, 15 décembre 2023, Marcq-en-Barœul.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T17:30:00+01:00

Fin : 2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T17:30:00+01:00

Les défis à relever lorsqu’on veut conduire une dynamique RSE en interne ne manquent pas (priorisation des sujets, enjeux économiques, pressions réglementaires, …) mais il en est un crucial qui permet d’avancer sur tous les autres : celui d’embarquer le plus largement possible autour de vous avec sens et enthousiasme !

Comment donner envie d’être acteur d’une stratégie RSE? Comment enclencher le changement et impulser une véritable dynamique collective autour des enjeux sociaux et environnementaux ?

Etincelle RSE et Histoires Collectives s’associent pour vous offrir la possibilité d’expérimenter la Fresque des Nouveaux Récits en version enrichie par un temps d’échanges sur les piliers de votre démarche RSE.

Le Souffle du Nord 34 rue de la Haute Loge, 59700, Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France