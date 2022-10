Le souffle des roses, 17 octobre 2022, .

EUR 9 12 Pour tresser les chants sacrés et profanes des trois religions monothéistes d’Al Andalus avec la Canso de Fin Amor des Trobairitz (les femmes troubadours occitanes), la poésie Soufie du philosophe persan Hafez, les chants extatiques d’Hildegarde Von Bingen ou encore la mystique de Rabi’a Al Addaouiyya, il faut convoquer la grâce et l’érudition, le talent et l’ambition nécessaires à la réalisation d’une telle aventure.



Seul le duo virtuose de Françoise Atlan et Shadi Fathi pouvait offrir ce miracle sonore, cette douce alchimie. Avec leur Souffle des Roses, nimbé d’inspirations exquises et d’improvisations fleuries, les chants épousent les volutes envoûtantes du setâr, entrelaçant les héritages, les langues et les percussions.



Dans ce parcours initiatique à travers les âges, Françoise Atlan et Shadi Fathi mènent leur auditoire sur des territoires musicaux faits d’intimité et d’altérité, aux confins des traditions séfarades d’Orient et d’Occident et des foisonnantes musiques d’Iran.



Puissants comme le parfum des Roses. Délicats comme ses pétales offerts au vent…



Shadi Fathi et Françoise Atlan

Dans le cadre du Festival de Vives Voix

« Le souffle des roses » de la Perse à la Méditerranée au fil du temps.

