« Le Souffle des origines », immersion musicale et poétique

« Le Souffle des origines », immersion musicale et poétique, 24 juin 2022, . « Le Souffle des origines », immersion musicale et poétique

2022-06-24 – 2022-06-24 Le Souffle des Origines est une création musicale originale qui a vu le jour en 2021, sur les causses de Labastide-Murat. A travers les instruments à vent primitifs et organiques de Guillaume Roussilhe, les textes poétiques de Cathy Garcia Canalès et les instruments électroniques de David Reynier se raconte une histoire, illustrée de compositions, d’improvisations et de paysages sonores. DR dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville