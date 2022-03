Le Souffle des mères Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Le Souffle des mères Romans-sur-Isère, 2 avril 2022, Romans-sur-Isère. Le Souffle des mères LA MAISON NUGUES 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère

2022-04-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-02 22:00:00 22:00:00 LA MAISON NUGUES 18 rue de l’Armillerie

Romans-sur-Isère Drôme EUR Embarquez pour un spectacles contes autour du thème de la maternité.

Au fil du voyage vous expérimenterez des émotions très diverses.

C’est poétique, c’est chantant, c’est poignant. a partir de 14 ans. lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com +33 6 49 11 70 53 http://lamaisonnugues.wixsite.com/ LA MAISON NUGUES 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse LA MAISON NUGUES 18 rue de l'Armillerie Ville Romans-sur-Isère lieuville LA MAISON NUGUES 18 rue de l'Armillerie Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Le Souffle des mères Romans-sur-Isère 2022-04-02 was last modified: by Le Souffle des mères Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 2 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme