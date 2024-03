LE SOUFFLE DES BALKANS (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse, mercredi 10 juillet 2024.

LE SOUFFLE DES BALKANS (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse Haute-Garonne

Pénétrés des œuvres et de ces contes nés dans ce carrefour de civilisations, Srdjan Grujicic et L’OrKestre vous invitent au mariage de l’Orient et de l’Occident.

Au terme d’un périple de trois mois dans les Balkans (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Bulgarie, Macédoine, Grèce et Turquie) quatre musiciens reviennent chargés de tous les visages des contrées sillonnées, de leur peuple, de leur culture, de leurs traditions, et de leurs musiques.

Avec :

Srdjan Grujicic (guitare et voix)

Noé Clerc (accordéon)

Daniel Puhek (contrebasse)

Srdjan Ivanovic (batterie) 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 21:00:00

fin : 2024-07-10 22:30:00

AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

L’événement LE SOUFFLE DES BALKANS (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2024-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE