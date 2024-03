Le Souffle des Balkans Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse, mercredi 10 juillet 2024.

Le Souffle des Balkans Avec Srdjan Grujicic et l’OrKestre Mercredi 10 juillet, 21h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Tarif G : de 15 € à 19 € | Gratuit pour les – de 13 ans | Concert éligible à l’offre « 3 concerts à -15% »

Concert dans le cadre du Festival de Toulouse 2024

Au terme d’un périple de trois mois dans les Balkans (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Bulgarie, Macédoine, Grèce et Turquie) quatre musiciens reviennent chargés de tous les visages des contrées sillonnées, de leur peuple, de leur culture, de leurs traditions, et de leurs musiques. Pénétrés des œuvres et de ces contes nés dans ce carrefour de civilisations, Srdjan Grujicic et L’OrKestre nous invitent au mariage de l’Orient et de l’Occident.

Avec :

Srdjan Grujicic (guitare et voix)

Noé Clerc (accordéon)

Daniel Puhek (contrebasse)

Srdjan Ivanovic (batterie)

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 31 05 http://saintraymond.toulouse.fr/La-basilique-funeraire-de-Saint-Pierre-des-Cuisines_a95.html L’auditorium est le lieu de concert et de représentation des élèves du Conservatoire à Rayonnement régional (musique, théâtre et danse) de Toulouse. D’autres récitals et concerts s’y tiennent lors de festivals. Métro : ligne A – station Capitole ou Saint-Cyprien République

