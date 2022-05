Le souffle de l’orgue de barbarie Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Le souffle de l’orgue de barbarie Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux, 4 juin 2022, Clermont-Ferrand. Le souffle de l’orgue de barbarie

Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux, le samedi 4 juin à 14:00

Instrument polymorphe et polyvalent, convivial et joyeux, l’orgue de barbarie puise ses racines dans les rengaines des chanteurs de rues et des forains, mais également dans les salles de bal et les cafés. Nous vous proposons un répertoire de chansons et morceaux variés (chanson française des années 50 à nos jours, musique traditionnelle, valses classiques, musiques de film…). Selon ses envies et ses motivations, le public peut être amené à chanter avec l’orgue grâce à un cahier de paroles que nous fournissons, et/ou à venir tourner avec nous. L’orgue de barbarie se prête très bien aux animations de plein air. Il éveille les curiosités (nous en expliquerons le fonctionnement) et rassemble facilement. Instrument mécanique, il permet à tous de produire de la musique simplement « en tournant », ce qui est à la fois ludique et gratifiant. Venez chanter avec nous au rythme de l’orgue de barbarie d’Arts et Culture de Montaudoux. Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux Rue de Aristide Briand, 63000, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand Les Ormeaux Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux Adresse Rue de Aristide Briand, 63000, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Clermont-Ferrand lieuville Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/

Le souffle de l’orgue de barbarie Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux 2022-06-04 was last modified: by Le souffle de l’orgue de barbarie Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux 4 juin 2022 Clermont-Ferrand Jardin Habitat et Humanisme Montaudoux Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme