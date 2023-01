Le Souffle de l’Ame – Festival de Rocamadour Ensemble Dulci Jubilo Christopher Gibert Organiste Thierry Escaich Rocamadour, 6 mai 2023, Rocamadour .

Le Souffle de l’Ame – Festival de Rocamadour

Ensemble Dulci Jubilo Christopher Gibert

Organiste Thierry Escaich

Basilique Saint-Sauveur Rocamadour Lot

2023-05-06 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-06 21:30:00 21:30:00

Rocamadour

Lot

THIERRY ESCAICH (né en 1965)__Motet 1

CARLO GESUALDO (1566 – 1613)__Ave dulcissima virgo Maria

Joies

THIERRY ESCAICH__Gloria – Messe romane

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)__Sanctus , missa canonica

THIERRY ESCAICH__Sanctus – Messe romane< Improvisation à l’orgue Douleur JOHANNES BRAHMS__Kyrie THIERRY ESCAICH__Motet II JOHANNES BRAHMS__Begräbnisgesange op. 13 Improvisation à l’orgue Espoir JOHANNES BRAHMS__Agnus Dei ORLANDO DI LASSO (1532 - 1594)__Musica Dei donum optime< THIERRY ESCAICH__Motet III Programme susceptible d’être modifié Dulci Jubilo fête ses 10 ans ! Créé en mai 2013 à Rocamadour, l'ensemble dirigé par Christopher Gibert nous fait l'honneur de venir souffler ces bougies au même endroit que là où il a été créé, avec son tout nouveau programme. Le Souffle de l’ me, c’est ce courant, ce mouvement immatériel de la force qui nous anime, nous inspire, qui crée. Tantôt tendre brise immuable, tantôt bouffée d’air, expiration des sentiments heureux et malheureux de notre Être. Le souffle de l’âme, c’est un chemin de musique marqué par la générosité abrasive du discours, le rapport charnel au son. L’harmonie des sons et des sens dans l’œuvre de Thierry Escaich, mise en regard avec celle de Johannes Brahms et d’autres musiciens inscrits dans cette démarche, produit chaleur et densité du discours. Les improvisations à l’orgue commentent dans l’instant l’émotion vécue. Laissez-vous porter par ce programme conçu comme une œuvre continue, jouant sur les espaces et les atmosphères. C’est là plus qu’un concert, mais une proposition artistique globale où l’affect est au centre, où les émotions surgissent, où les œuvres qui s'enchaînent nous étonnent, nous réconfortent, nous bousculent, nous émeuvent.

@Association Cantica Sacra Rocamadour

