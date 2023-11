Le Souffle de l’âme – Concert sortie de disque Eglise de Saint-Eustache Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Souffle de l’âme – Concert sortie de disque Eglise de Saint-Eustache Paris, 5 décembre 2023, Paris. Le mardi 05 décembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Plein : 20€ / Tarif Réduit : 15€ Concert de sortie du disque « Le Souffle de l’Ame » – monographie des œuvres pour chœur et orgue de Thierry Escaich, interprété par Thomas Ospital à l’orgue et le chœur de chambre Dulci Jubilo dirigé par Christopher Gibert. PROGRAMME : NAISSANCE Grégorien : Magnificat du ton pérégrin en alternance avec l’orgue – 10′ Carlo GESUALDO : Ave dulcissima virgo Maria – 4′ Thierry ESCAICH : Motet I – 6′ Improvisation à l’orgue

JOIES Johannes BRAHMS : Sanctus – Missa canonica – 5′ Thierry ESCAICH : Sanctus – Messe romane – 4’30 Improvisation à l’orgue

DOULEUR Thierry ESCAICH : Motet II – 5′ Johannes BRAHMS : Agnus Dei – Missa canonica – 5′ Improvisation à l’orgue

ESPOIR Grégorien : Verbum Supernum prodiens – 2′ Thierry ESCAICH : Evocation IV pour orgue seul – 8′ Orlando DI LASSO : Musica Dei donum optime – 4′ Thierry ESCAICH : Motet III – 3′ Durée du programme : 1h15 (selon les improvisations) Eglise de Saint-Eustache 9 Impasse Saint-Eustache 75001 Paris Contact : https://www.animanostra.fr/ +33662371753 anima.nostra.prod@gmail.com https://www.facebook.com/events/347119727852786/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/347119727852786/?ref=newsfeed https://www.helloasso.com/associations/anima-nostra/evenements/concert-de-sortie-thomas-ospital-christopher-gibert-dulci

