“Le souffle : de la métaphysique à la physique” par Christian Godin Médiathèque La Grand Plage, 3 janvier 2022, Roubaix. “Le souffle : de la métaphysique à la physique” par Christian Godin

Médiathèque La Grand Plage, le lundi 3 janvier 2022 à 18:00

Dans les traditions religieuses et philosophiques anciennes, le souffle était une manifestation d’énergie cosmique ou transcendante (le ch’i en Chine, le prana en Inde, le pneuma des Stoïciens, « l’esprit » du judéo-christianisme). Avec ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde, le souffle a été réduit à un phénomène physique, la respiration du vivant ne faisant pas exception. C’est cette inflexion, qui est une véritable matérialisation, qu’il s’agira d’interroger.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

