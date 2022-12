Le Sorcier Vert Targon, 14 décembre 2022, Targon Targon.

Le Sorcier Vert

Espace René Lazare Targon Gironde

2022-12-14 15:00:00 – 2022-12-14 16:30:00

Targon

Gironde

Targon

EUR En avril 2022 la Fatal Compagnie investissait les planches de l’Espace Renée Lazare pour continuer la création de leur Nouveaux spectacle » Le sorcier Vert ».

Avec joie et plaisir, la compagnie reviens pour vous présenter cette création poétique et musicale qui retrace l’histoire romancée de la (re)plantation de 600 hectares de la forêt atlantique disparue au brésil, d’après l’histoire vrai de Sebastiao Salgado.

On parle ici ,sous la forme d’un conte pour petits et grands, au son du violoncelle, des relations de l’homme à la nature et notamment de la vision de tribus indiennes natives d’Amérique Latine (comme les indiens Kogis de Colombie ou les indiens Guarani du Brésil…).

Un spectacle à découvrir seul, en famille ou entre amis qui amène une belle inspiration pour imaginer d’autre possibles.

+33 5 56 23 90 13 Targon animation

Fatal Compagnie

Targon

dernière mise à jour : 2022-12-10 par