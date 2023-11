Café des indépendants Le Sonneur, salle le Nichoir Saint-Pierre-de-Frugie, 21 décembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Séance mensuelle animée par Laura Martinache qui réunit les entrepreneurs indépendants du territoire pour échanger sur leurs pratiques et leurs besoins..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 11:30:00. .

Le Sonneur, salle le Nichoir bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monthly meeting hosted by Laura Martinache, bringing together local independent entrepreneurs to discuss their practices and needs.

Una reunión mensual organizada por Laura Martinache, que reúne a empresarios independientes de la región para hablar de sus prácticas y necesidades.

Monatliche Sitzung unter der Leitung von Laura Martinache, die selbstständige Unternehmer aus der Region zusammenbringt, um sich über ihre Praktiken und Bedürfnisse auszutauschen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère