Lecture en arpentage Le Sonneur, salle le Nichoir Saint-Pierre-de-Frugie, 22 octobre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Séance mensuelle animée par Sarah Turrin

Choisir un livre, le découper en plusieurs parties, les lire à

plusieurs et mettre en commun son expérience de lecture… Une

manière originale d’appréhender la lecture et des sujets

d’actualité, des romans, etc….

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Le Sonneur, salle le Nichoir bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monthly session led by Sarah Turrin

Choose a book, cut it into parts, read them together and share

and share your reading experience… A

an original way to learn about reading and current

current affairs, novels, etc…

Sesión mensual dirigida por Sarah Turrin

Elige un libro, córtalo en partes, léelas juntos y comparte

y comparte tu experiencia de lectura… A

forma original de ver la lectura y la actualidad

actualidad, novelas, etc…

Monatliche Sitzung unter der Leitung von Sarah Turrin

Ein Buch auswählen, es in mehrere Teile zerlegen, diese Teile gemeinsam lesen

zu mehreren lesen und seine Leseerfahrung mit anderen teilen… Eine

originelle Art und Weise, das Lesen zu begreifen und Themen

aktuelle Themen, Romane, etc.

