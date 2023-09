Méditation orientée Pleine Conscience Le Sonneur, salle le Nichoir Saint-Pierre-de-Frugie, 5 octobre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Avec l’association Unité Corps Esprit,

séance de méditation inspirée de la pleine conscience.

2023-10-05 fin : 2023-10-26 . .

Le Sonneur, salle le Nichoir bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With the association Unité Corps Esprit,

a meditation session inspired by mindfulness

Con la asociación Unité Corps Esprit,

una sesión de meditación inspirada en el mindfulness

Mit dem Verein Unité Corps Esprit (Einheit von Körper und Geist),

von Achtsamkeit inspirierte Meditationssitzung

