Dimanche Zéro-déchet : Atelier réparation et friperie enfant Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie, 3 décembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Vous êtes les bienvenus avec vos appareils cassés, vos habits à reprendre ou n’importe quel objet cassé (petites réparations). Avec nos réparateurs bénévoles, vous pourrez essayer de les remettre en état.

Une friperie enfant est également proposée..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:30:00. .

Le Sonneur le bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



You are welcome to bring your broken appliances, your clothes to be taken back or any other broken object (small repairs). With our volunteer repairers, you can try to repair them.

A children’s thrift shop is also available.

Puedes traer tus electrodomésticos rotos, tu ropa para recuperar o cualquier otro objeto roto (pequeñas reparaciones). Con nuestros reparadores voluntarios, puedes intentar repararlos.

También hay una tienda de segunda mano para niños.

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre kaputten Geräte, Ihre Kleidung oder andere kaputte Gegenstände (kleine Reparaturen) mitzubringen. Gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen Reparateuren können Sie versuchen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

Es gibt auch einen Secondhandladen für Kinder.

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère