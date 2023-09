Atelier réparation Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie, 1 octobre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Nos bénévoles vous aident pour vos petites réparations : petite

couture, électroménager, outillage, petit mobilier….

2023-10-01 fin : 2023-10-01 13:00:00. .

Le Sonneur le bourg

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Our volunteers help you with small repairs: small-scale sewing

household appliances, tools, small furniture…

Nuestros voluntarios pueden ayudarte con pequeñas reparaciones: costura, electrodomésticos

electrodomésticos, herramientas, pequeños muebles…

Unsere Freiwilligen helfen Ihnen bei kleineren Reparaturen: kleine

schneiderei, Haushaltsgeräte, Werkzeug, Kleinmöbel…

Mise à jour le 2023-09-20 par Isle-Auvézère