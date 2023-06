Le végétal d’origine locale Le Sonneur, bâtiment écocentre Saint-Pierre-de-Frugie, 18 juin 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Dans le cadre du LIFE « Abeilles sauvages », l’Agence régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine et le Parc naturel régional Périgord-Limousin organisent un rendez-vous de la Biodiversité sur le thème du Végétal local. » Quelles sont les espèces végétales communes de mon territoire ? Comment puis-je les identifier ? En quoi sont-elles favorables aux pollinisateurs sauvages ? »

Cette balade naturaliste suivie d’un apéritif permettra de répondre à ces questions et ainsi montrer tout l’intérêt de laisser pousser et/ou de planter des essences locales chez soi !.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Le Sonneur, bâtiment écocentre Lieu-dit Froidefon

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the LIFE « Wild Bees » program, the Agence régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine and the Parc naturel régional Périgord-Limousin are organizing a Biodiversity Rendezvous on the theme of Local Plants. « What are the common plant species in my region? How can I identify them? How do they help wild pollinators? »

This nature walk, followed by an aperitif, will provide answers to these questions and demonstrate the benefits of growing and/or planting local species at home!

En el marco del programa LIFE « Abejas salvajes », la Agence régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine y el Parque Natural Regional de Périgord-Limousin organizan una jornada sobre biodiversidad en torno al tema de las plantas locales. « ¿Cuáles son las especies vegetales más comunes en mi región? ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo ayudan a los polinizadores silvestres? »

Este paseo por la naturaleza, seguido de un aperitivo, dará respuesta a estas preguntas y mostrará lo importante que es cultivar y/o plantar especies locales en casa

Im Rahmen des LIFE-Programms « Wildbienen » organisieren die regionale Agentur für Biodiversität Nouvelle-Aquitaine und der regionale Naturpark Périgord-Limousin ein Treffen zur Biodiversität zum Thema « Lokale Pflanzenwelt ». « Welche Pflanzenarten sind in meinem Gebiet häufig anzutreffen? Wie kann ich sie identifizieren? Inwiefern sind sie für Wildbestäuber von Vorteil? »

Dieser naturkundliche Spaziergang mit anschließendem Aperitif wird diese Fragen beantworten und so zeigen, wie interessant es ist, lokale Pflanzenarten bei sich zu Hause wachsen zu lassen und/oder zu pflanzen!

Mise à jour le 2023-06-08 par Isle-Auvézère